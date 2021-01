Oltre 3.300 fermati alle manifestazioni per Navalny

(ANSA) - ROMA, 24 GEN - Sono oltre 3.300 i manifestanti fermati ieri in diverse città della Russia per chiedere la liberazione dell'oppositore Alexey Navalny che hanno visto una partecipazione senza precedenti. Lo riferisce l'ong OVD Info.

Secondo la fonte, i fermi sono in totale 3.324, di cui 1.320 a Mosca e 490 a San Pietroburgo. In quest'ultima città, di cui è originario il presidente Vladimir Putin, un manifestante rimasto ferito in scontri con le forze dell'ordine versa in gravi condizioni ed è ricoverato in terapia intensiva, secondo quanto riferito da fonti ospedaliere all'agenzia Afp. (ANSA).