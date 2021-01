L'Austria chiude 45 valichi con Slovacchia e Repubblica Ceca

(ANSA) - BOLZANO, 13 GEN - L'Austria da mezzanotte chiude 45 valichi minori verso la Repubblica Ceca e la Slovacchia a causa dell'andamento della pandemia nei due Paesi confinanti.

Nell'ordinanza del ministro degli Interni Karl Nehammer si parla di un provvedimento per il "mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica".

Nella Repubblica Ceca - scrive l'Apa - l'incidenza sui sette giorni è di 795 e in Slovacchia di 374. Il ministro alla Salute austriaco Rudolf Anschober ha parlato di "dati allarmanti".

Venerdì scatta invece l'obbligo di registrazione online per chi entra in Austria. (ANSA).