Covid: Oms, variante inglese in almeno 50 Paesi

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - La cosiddetta variante inglese del coronavirus, conosciuta anche come B.1.1.7 o VOC 202012/01, è stata rilevata finora in almeno 50 Paesi oltre a Hong Kong e Taiwan: lo ha reso noto l'organizzazione mondiale della Sanità (Oms), secondo quanto riporta la Cnn.

"Da quando è stata rilevata per la prima volta il 14 dicembre 2020, VOC 202012/01 è stata individuata in 50 tra Paesi, territori ed aree in cinque delle sei regioni Oms. In Inghilterra la variante è stata individuata in tutte le regioni e in quasi tutti i comuni", ha sottolineato l'Oms nel suo rapporto settimanale sulla pandemia. (ANSA).