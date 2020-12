Variante Gb: Sturgeon, Johnson allunghi transizione Brexit

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - La first minister scozzese Nicola Sturgeon ha chiesto al premier britannico Boris Johnson di lavorare per un'estensione del periodo di transizione della Brexit per concentrare tutti gli sforzi del governo sulla variante del Covid.

"E' adesso imperativo che il Primo Ministro cerchi un accordo per estendere il periodo di transizione della Brexit. Il nuovo ceppo di coronavirus - e le sue varie implicazioni - ci impone di affrontare una situazione profondamente grave e richiede la nostra attenzione al 100%. Sarebbe inconcepibile aggravarlo con la Brexit", ha scritto Sturgeon su Twitter. (ANSA).