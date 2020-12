Minuto silenzio Parlamento Ue in memoria Giscard d'Estaing

(ANSA) - BRUXELLES, 14 DIC - Il Parlamento europeo ha osservato un minuto di silenzio in memoria dell'ex presidente francese Valéry Giscard d'Estaing in apertura della sessione plenaria. "Un uomo lungimirante", ha detto il presidente dell'Eurocamera David Sassoli. "Abbiamo perso un amico e un europeo appassionato", il cui "contributo impegnato fa ancora oggi parte della nostra realtà", ha aggiunto Sassoli, annunciando che il Pe si riunirà a "Strasburgo, il 2 febbraio, giorno del suo compleanno, per onorarlo in una cerimonia alla quale parteciperanno il Presidente Macron e altri capi di Stato e di governo". (ANSA).