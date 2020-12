Brexit: Johnson, deal ancora lontano, ma ci proviamo

(ANSA) - LONDRA, 13 DIC - Ue e Regno Unito sono ancora "molto lontani" sui nodi cruciali residui del negoziato e un no deal resta al momento l'epilogo più probabile". Lo ha sottolineato il premier britannico Boris Johnson in una dichiarazione ai media dopo l'annuncio della prosecuzione dei colloqui per un ultimo sforzo estremo annunciato a conclusione della telefonata con Ursula von der Leyen. "Noi vogliamo provare con tutto il cuore a raggiungere" un accordo di libero scambio con Bruxelles, ha precisato Johnson, insistendo però che il Regno si sta preparando anche al no deal senza paura. (ANSA).