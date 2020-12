Johnson, vaccini ci restituiranno le nostre vite

(ANSA) - LONDRA, 02 DIC - "E' fantastico" che l'autorità britannica del farmaco "abbia formalmente autorizzato il vaccino Pfizer/BioNTech_Group contro il Covid-19". Così in un tweet il premier Boris Johnson che conferma l'avvio della distribuzione nel Regno Unito delle prime dosi (800.000 per cominciare, secondo i media) dal prossimo weekend. "E' la protezione dei vaccini che in fin dei conti ci permetterà di riavere indietro le nostre vite e che farà sì che l'economia torni a marciare", aggiunge il primo ministro Tory. (ANSA).