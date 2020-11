Francia: pestaggio di un nero, nuova bufera sulla polizia

(ANSA) - PARIGI, 26 NOV - Il ministro dell'Interno francese, Gérald Darmanin, ha chiesto oggi la sospensione di alcuni poliziotti finiti sotto inchiesta per un pestaggio ai danni di un produttore musicale nero a Parigi: Il video del pestaggio da parte degli agenti ha fatto il giro dei social network suscitando indignazione generale.

La vicenda cade in un momento in cui le violenze della polizia continuano a suscitare proteste in Francia, in particolare dopo la violenta evacuazione di centinaia di migranti che si erano accampati per protesta lunedì nel centro di Parigi, a place de la République.

Forte dissenso ha provocato anche il progetto di legge in via di approvazione in Parlamento che, fra l'altro, vieta di riprendere in video le forze dell'ordine in azione. (ANSA).