Covid: Belgio, lieve calo contagi, rallenta aumento ricoveri

(ANSA) - BRUXELLES, NOV 6 - Il numero medio di infezioni da coronavirus in Belgio è salito a 13.213 al giorno tra il 27 ottobre e il 2 novembre. Lo ha reso noto oggi l'Istituto di sanità pubblica Sciensano nella sua valutazione provvisoria. Ciò rappresenta una diminuzione del 16% rispetto al periodo di sette giorni precedente. Anche il numero dei ricoveri ospedalieri è in aumento ma in rallentamento e si attesta a 663 al giorno in media, in crescita del 7% (contro un aumento del 15% giovedì).

Il numero di contagi in Belgio è ora pari a 479.341.

Attualmente, 7.282 persone sono ricoverate a causa del Covid-19, con un calo del 2%, di cui 1.428 in terapia intensiva (+ 1%).

Dall'inizio della crisi sono state ricoverate complessivamente 33.834 persone. Il Covid-19 ha anche causato la morte di 12.520 persone dall'inizio dell'epidemia, in aumento di 189 unità rispetto ai dati pubblicati giovedì.

"Il numero di infezioni rimane alto, ma le cifre si stanno muovendo nella giusta direzione", ha detto il portavoce interfederale del Covid-19 Steven van Gucht. (ANSA).