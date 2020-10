Turchia: bevono alcol adulterato, 42 morti in pochi giorni

(ANSA) - ISTANBUL, 13 OTT - È allarme in Turchia per la circolazione di alcol adulterato. Almeno 42 persone sono morte negli ultimi giorni in 6 diverse province, dopo essere state ricoverate a seguito di sintomi da avvelenamento. La situazione più grave si registra a Smirne, dove i decessi accertati sono 18, mentre altre 7 persone sono morte a Istanbul. Le altre zone coinvolte sono Kirikkale, Mersin, Aydin e Mugla.

Intanto, le unità anti-contraffazione della polizia di Smirne hanno sequestrato ieri sera 5 tonnellate di alcolici adulterati.

Dal primo novembre prossimo, la vendita di alcol etilico a privati in grosse quantità sarà vietata in Turchia. (ANSA).