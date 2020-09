Von der Leyen, non negozieremo sullo stato di diritto

(ANSA) - BRUXELLES, 16 SET - "Assicureremo che i soldi del Bilancio europeo e Next Generation Eu (Recovery Fund) siano spesi con le garanzie sullo stato di diritto. Questo non è negoziabile". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo discorso sullo stato dell'Unione, al Parlamento europeo. Von der Leyen ha poi auspicato una 'Unione dell'uguaglianza' definendo 'inumani' gli attacchi agli Lgbti, chiedendo il mutuo riconoscimento delle relazioni familiari tra i vari Paesi membri. Sulle migrazioni, ha annunciato l'abolizione del cosiddetto 'sistema di Dublino' e la sua sostituzione con un nuovo sistema di governance da implementare a breve. Alle destre che criticavano le affermazioni sui migranti nel suo discorso ha detto che 'l'odio non ha mai dato buoni consigli. Sui vaccini anti Covid ha affermato un deciso No contro i nazionalismi. Dalla presidente anche una condanna contro ogni forma di razzismo. (ANSA).