Coronavirus: Francia, chiuse 22 scuole e 100 classi

(ANSA) - PARIGI, 04 SET - Il ministro dell'Educazione francese, Jean-Michel Blanquer, ha annunciato - parlando alla radio Europe 1 - che dalla riapertura delle scuole martedì scorso sono state chiuse fino ad oggi 22 istituti e un centinaio di classi a causa di casi di positività al Covid-19.

Su un totale di 60.000, sono 12 le scuole chiuse sul territorio francese in Europa, mentre 10 sono state chiuse a La Reunion.

Inoltre, "un centinaio di classi" sono chiuse ma questo "cambia tutti i giorni", ha aggiunto Blanquer, precisando che circa 250 protocolli per sospetta positività vengono attivati quotidianamente. Per la maggior parte, si tratta di sospetti "legati a fattori esterni alla scuola, con persone che spesso hanno potuto essere contaminate prima del rientro in classe".

(ANSA).