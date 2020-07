Vertice Ue: fonti, nessuna nuova proposta nella notte

(ANSA) - BRUXELLES, 18 LUG - Non è arrivata alcuna nuova proposta nella notte, nonostante il fallimento delle discussioni di ieri, al vertice dei leader Ue sul Recovery Fund e Bilancio 2021-2027. Si apprende da fonti diplomatiche europee. La ripresa dei lavori della plenaria è alle 11.

Visto che nella notte non sono arrivate nuove proposte, l'attesa è che nuovi elementi per far evolvere la discussione vengano messi sul tavolo alla ripresa dei lavori, spiegano le stesse fonti diplomatiche europee. (ANSA).