Merkel: Recovery fund urgente per la coesione dell'Ue

(ANSA) - BERLINO, 18 GIU - Il Recovery Fund è "uno strumento doveroso e urgente in questo momento". Lo ha detto Angela Merkel, parlando al Bundestag. Solo così si potranno garantire "convergenza, competitività e coesione nel lungo periodo", ha aggiunto. "Non dobbiamo permettere che la pandemia crei forti squilibri economici e che produca una divisione profonda in Europa". (ANSA).