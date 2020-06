Positiva al virus first lady Ucraina

(ANSA) - MOSCA, 12 GIU - Olena Zelenska, la moglie del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, è risultata positiva al COVID-19. La First Lady si sente bene e non ha sintomi della malattia, riferisce il servizio stampa presidenziale. Olena Zelenska è in cura ambulatoriale - dunque a casa sua e non in ospedale - isolata dagli altri membri della famiglia. Anche il presidente Zelensky e i suoi figli sono stati sottoposti ai test e sono risultati tutti negativi. Lo riporta Unian.