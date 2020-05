Cina:Borrell,sanzioni non sono soluzione

(ANSA) - BRUXELLES, 26 MAG - "Non credo che le sanzioni siano la soluzione per i nostri problemi con la Cina" che sono soprattutto di "natura strategica". Così l'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, in un'audizione all'Europarlamento. "Non abbiamo preso alcuna decisione su sanzioni alla Cina" e "non possiamo evitare che gli Stati membri abbiano una relazione speciale" con Pechino, "poiché questa è una scelta sovrana" di ciascun Paese.