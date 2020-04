Coronavirus: nel mondo 48mila sono gravi

(ANSA) - ROMA, 9 APR - Oltre 48.000 persone nel mondo sono ricoverate in condizioni gravi o critiche a causa del coronavirus: è quanto emerge dal sito worldometers (Dadax), che partecipa al Progetto Real Time Statistics gestito da un team di ricercatori e sviluppatori internazionale.

Per la precisione, i malati in condizioni 'gravi o critiche' sono 48.244, pari al 4% del totale di 1.105.037: i rimanenti 1.056.793 (96%) versano in condizioni 'lievi'.