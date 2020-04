Partito aereo turco di aiuti per Italia

(ANSA) - ISTANBUL, 1 APR - Un Airbus militare turco A400M che trasporta materiale sanitario, tra cui maschere, tute protettive e gel antibatterici, è decollato stamani dall'aeroporto Etimesgut di Ankara per consegnare questi aiuti per la lotta al coronavirus in Italia e in Spagna. Lo annuncia il ministero della Difesa turco. (ANSA).