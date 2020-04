Ospedali Parigi sull'orlo del collasso

(ANSA) - PARIGI, 30 MAR - A Parigi ospedali sull'orlo del collasso per il Covid-19. Secondo l'ente Assistance publique-Hôpitaux de Paris, 870 pazienti oggi sono in rianimazione a Parigi, occupando tutti i letti disponibili.

Pressione fortissima anche sugli ospedali dell'Ile-de-France, la regione di Parigi, con 2.000 pazienti in rianimazione. "Le curve italiane e francesi si seguono con 10 giorni di scarto. E' possibile che la regione Ile-de-France conti entro una decina di giorni lo stesso bilancio della Lombardia", avverte una fonte vicina al ministero della Salute, citata da Les Echos.