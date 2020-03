Morto Glezos, leggenda Resistenza greca

(ANSAmed) - ROMA, 30 MAR - E' morto all'età di 97 anni Manolis Glezos, leggenda della resistenza greca contro l'occupazione nazifascista e storico esponente della sinistra ellenica, entrato nella Storia per aver staccato la bandiera con la svastica dall'Acropoli di Atene nel 1941. Lo ha annunciato la tv pubblica Ert. Il generale Charles De Gaulle lo aveva definito "il primo resistente d'Europa".

Era ricoverato dal 18 marzo in un ospedale ateniese per un'infezione urinaria ed una gastroenterite.