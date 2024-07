Parata di star a Mumbai per le nozze da sogno di Ambani

Il creatore di Facebook, Mark Zuckenberg, pop star come Rihanna e Justin Bieber, influencer come Kim Kardashan, ex primi ministri britannici come Tony Blair e Boris Johnson: sono solo alcuni tra gli invitati al matrimonio multimiliardario a Mumbai tra Anant Ambani, erede dell' uomo più ricco d'Asia, presidente di Reliance Industries Mukesh, e Radhika Merchant, figlia dei magnati farmaceutici Viren e Shaila Merchant, ambedue di 29 anni.

La cerimonia, costata circa 100 milioni di dollari, è iniziata venerdì e non finirà che lunedì. Ma è solo l'ultima di una lunga serie di ricchissime feste che la coppia d'oro dell'economia e della finanza indiana ha organizzato nei mesi scorsi, animate dalla presenza di vip giunti da tutto il mondo.

Video Anant Ambani e Radhika Merchant sposi, vip da tutto il mondo a Mumbai





La prima s'è tenuta a marzo con una lista di 1.200 invitati che includeva Ivanka Trump, Bill Gates e il ceo di Alphabet, Sundar Pichai. L'ultima, prima delle nozze, la settimana scorsa, arricchita dall'esibizione strapagata del cantante canadese Justin Bieber.

E solo pochi giorni fa la coppia ha organizzato persino una crociera nel Mediterraneo ospitando in quell'occasione Katy Perry, i Backstreet Boys e la leggenda di Bollywood Shah Rukh Khan. Alla celebrazione di Mumbai, raccontata dai media di tutto il mondo, è stato avvistato anche il famosissimo wrestler e attore statunitense John Cena e il presidente della Fifa Gianni Infantino. Un avvenimento mondano epocale, che ovviamente viene seguito passo passo sui social con continui aggiornamenti da chi sta condividendo sulla rete ogni dettaglio sulle tante star presenti. La foto dei due novelli sposi, vestiti con abiti tradizionali, è pubblicata ovunque. Stesso discorso per le immagini delle mise, delle capigliature e degli accessori degli invitati, scattate nel red carpet, al loro arrivo. Tuttavia, come riferisce la Bbc, questo sfarzo incontrollato sta provocando in India grosse polemiche: ovviamente le strade principali di Mumbai sono state chiuse per diverse ore al giorno e rimarranno tali fino alla fine dei festeggiamenti. Decisione che ha causato enormi disagi al traffico già normalmente caotico e tantissime proteste. Blocchi, inoltre, che hanno peggiorato i problemi della circolazione già insostenibile dopo le inondazioni monsoniche dei giorni scorsi. Ma traffico a parte, c'è chi ha fortemente criticato l'enorme ostentazione di ricchezza illimitata durante queste celebrazioni interminabili.



