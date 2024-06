Thailandia legalizza le nozze gay, primo Paese nel sud-est asiatico

La Thailandia è diventata il primo paese del sud-est asiatico a legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso sesso, in uno storico voto parlamentare accolto come una "vittoria" dagli attivisti. Il voto al Senato è passato con 130 voti contro 4 per approvare le modifiche alle leggi sul matrimonio per consentire alle coppie dello stesso sesso di unirsi in matrimonio; 18 le astensioni. Il testo sarà ora sottoposto al re per l'entrata in vigore entro la fine dell'anno.

