Esplode una fabbrica di legname nel Vietnam, 6 morti e 7 feriti

Sei persone sono morte e altre 7 sono rimaste ferite nell'esplosione avvenuta in una fabbrica di legname nel sud del Vietnam, secondo quanto riportato dai media locali.

L'incidente è avvenuto intorno alle 8:00 presso la Binh Minh Wood Production Company nella provincia di Dong Nai, e i media vietnamiti hanno riferito che è stato causato dal malfunzionamento di una caldaia. "Arrivando sul posto, ho visto una scena orribile: detriti sparsi ovunque e diversi corpi nel cortile", ha raccontato un testimone citato dal sito di notizie VNExpress. Le foto scattate dai media statali del sito - dove in quel momento lavoravano circa 30 dipendenti - mostravano che parte dell'edificio era crollata, con la copertura in ferro scaraventata a terra. L'esplosione nel distretto di Vinh Cuu è avvenuta pochi minuti dopo che gli operai avevano terminato la manutenzione della caldaia.



