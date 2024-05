'Aprile il mese più caldo mai registrato nel Bangladesh'

Aprile è stato il più caldo in Bangladesh da quando il Paese ha iniziato a tenere i registri meteorologici nel 1948. Lo rende noto un funzionario del dipartimento meteorologico. "Aprile è stato il mese più caldo dal 1948 in termini di giorni caldi e di superficie coperta nel Paese", ha detto Muhammad Abul Kalam Mallik, capo del Dipartimento. Il Bangladesh sta vivendo un'ondata di caldo estremo che ha spinto le autorità a chiudere le scuole in tutto il Paese, con temperature che dovrebbero abbassarsi domani.

"L'ondata di calore di quest'anno ha colpito circa l'80% del Paese. Non abbiamo mai visto un'ondata di calore così diffusa e ininterrotta prima d'ora", ha dichiarato Mallik. Secondo il direttore del dipartimento meteorologico, la temperatura media giornaliera ad aprile registrata tra il 1981 e il 2010 è stata di 33,2 gradi, mentre quest'anno le stazioni meteorologiche del Paese hanno registrato temperature tra i 2 e gli 8 gradi superiori. I consueti temporali di aprile che precedono il monsone, che di solito rinfrescano il Paese sud-asiatico prima dell'estate, non si sono verificati, ha aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA