Cina a Usa, Taiwan al centro nostri interessi fondamentali

La questione di Taiwan "è al centro degli interessi fondamentali della Cina e gli interessi fondamentali della Cina non devono essere danneggiati". È quanto ha detto il ministro della Difesa di Pechino, Dong Jun, nella prima videochiamata dopo 18 mesi avuta ieri "su richiesta" con la controparte americana Lloyd Austin. "L'esercito popolare di liberazione non lascerà mai che le attività separatiste legate all'indipendenza di Taiwan, la connivenza e il sostegno esterno restino senza controllo", si legge in una nota diffusa questa mattina dal ministero della Difesa cinese. Dong ha indicato "la fiducia come la base per gli scambi".



