Turismo in crescita in Vietnam, obiettivo 18 milioni stranieri

Il Vietnam ha registrato, nel primo trimestre del 2024, uno slancio di crescita nel settore del turismo che sta facendo ben sperare per raggiungere l'obiettivo prepandemico dei 18 milioni di visitatori stranieri.

Nel periodo gennaio-marzo, oltre 4,6 milioni di stranieri hanno scelto il Vietnam come meta di vacanza, con un aumento del 72% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso e del 3,2% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Il settore ha inoltre mobilitato 30 milioni di turisti nazionali, generando un gettito complessivo di quasi 8 miliardi di dollari.

L'Autorità nazionale del Turismo del Vietnam riferisce, come riporta Vietnam Plus, che il maggior numero di visitatori stranieri proviene dal nord-est asiatico, Cina in particolare, seguito dal sud-est asiatico e dall'Europa, grazie all'effetto delle politiche di esenzione dal visto per numerosi paesi.

Tra le destinazioni turistiche del paese, spiccano la capitale Hanoi, la provincia centrale di Quang Nam, sede dei siti del patrimonio culturale mondiale dell'antica città di Hoi An e del Santuario di My Son, e le località balneari di Nha Trang, Da Nang e Binh Dinh.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA