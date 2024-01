Corea Nord spara colpi artiglieria, Sud ordina evacuazione isole

La Corea del Sud ha ordinato ai civili delle isole di Yeonpyeong e di Baengnyeong di evacuare, dopo che la Corea del Nord ha sparato circa 200 proiettili di artiglieria al largo della sua costa occidentale. Lo ha detto oggi il Ministero della Difesa di Seul.

"L'esercito nordcoreano ha effettuato più di 200 colpi oggi tra le 9 e le 11 nelle aree Jangsan-got dell'isola settentrionale di Baengnyeong e nel nord dell'isola di Yeonpyeong", ha detto un funzionario sudcoreano in conferenza stampa. Le autorità locali di Yeonpyeong hanno specificato che ai civili è stato ordinato di evacuare come "misura preventiva".

L'isola sudcoreana si trova nel Mar Giallo, a circa 80 km a ovest di Incheon e 12 km a sud della costa della provincia nordcoreana di Hwanghae. Nel 2010, Pyongyang ha sparato 170 proiettili di artiglieria su Yeonpyeong, uccidendo quattro persone, tra cui due civili, nel primo attacco nordcoreano contro civili dai tempi della guerra di Corea (1950-1953).

Il Ministero della Difesa della Corea del Sud ha affermato che le raffiche di artiglieria nordcoreane vicino a due isole di confine sono state un "atto provocatorio" e ha esortato Pyongyang a fermarsi, avvertendo che Seul prenderà "misure appropriate" in risposta. "Si tratta di un atto provocatorio che minaccia la pace nella penisola coreana", ha affermato in un comunicato il dicastero del Sud esortando il Nord a "cessare immediatamente queste azioni" e avvertendo che prenderà "misure adeguate in risposta".

La Corea del Sud ha poi reagito alle cannonate di Pyongyang e ha sparato a sua volta proiettili veri con l'artiglieria contro l'isola di Yeonpyeong, al confine fra i due le due Coree. Le truppe di Seul "hanno compiuto un'esercitazione con proiettili da guerra da cannoni semoventi K9", scrive l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap. Lo scambio di artiglieria fra Corea del Nord e del Sud è il primo dalo scorso novembre, quando i due Paesi si sono ritirati da un accordo per evitare incidenti militari, che resisteva dal 2018.

La Cina ha invitato alla "moderazione" da tutte le parti dopo gli scambi di fuoco d'artiglieria di questa mattina fra la Crea del Nord e quella del Sud contro isole di confine. "Nella situazione attuale, ci auguriamo che tutte le parti rilevanti mantengano la calma e la moderazione e si astengano da azioni che possano aggravare la tensione, evitino un'ulteriore escalation della situazione e creino invece le condizioni per la ripresa di un dialogo significativo", ha dichiarato ai giornalisti il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Wang Wenbin, aggiungendo che "stiamo seguendo da vicino gli sviluppi e i cambiamenti della situazione nella Penisola coreana".







