In Indonesia erutta il vulcano Marapi, 3 km colonna di cenere

Il Monte Marapi sull'isola di Sumatra, uno dei 130 vulcani attivi presenti in Indonesia, sta eruttando, proiettando una colonna grigia di cenere a 3 chilometri in alto oltre la sua vetta di 2.891 metri. Ne dà notizia l'Istuituto di Vulcanologia e di Rischio geologico indonesiano, che non dà conto di vittime o di danni particolari.

E' proibito avvicinarsi al vulcano e l'allarme eruzione diramato dall'istituto è di livello 3 su una scala di 4. Alla gente che lavora nelle vicinanze del Monte Marapi, il vulcano più attivo di Sumatra (dal nome simile al monte Merapi dell'isola di Giava), viene chiesto di indossare occhialoni, maschera e cappello.

La cenere mista a pioggia è caduta sulla città di Bukittinggi, la terza in ordine di grandezza di Sumatra con circa 100.000 abitanti.



