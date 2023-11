Terremoti in Indonesia e in Guatemala, sull'isola di Timor di magnitudo 6.1

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.1 si è verificata sull'isola di Timor in Indonesia. Lo rende noto l'istituto di geofisica statunitense Usgs. Il sisma sull'isola nell'est dell'arcipelago si è verificato a 36,1 km di profondità, vicino alla città di Kupang dove è stato avvertito con forza, secondo un giornalista dell'Afp. Non ci sono al momento notizie di vittime

Terremoto in Guatemala, scossa di magnitudo 5.5 sulla costa

Una scossa di magnitudo 5.5 è stata registrata in varie località del Guatemala senza che per il momento si segnalino vittime o danni gravi. Secondo l'Istituto nazionale di sismologia, vulcanologia, meteorologia e Idrologia (Insivumeh), il terremoto ha interessato alle 15.52 locali (le 22.52 italiane) in particolare la costa guatemalteca sul Pacifico e ha avuto il suo epicentro a 87 chilometri dalla città di Escuintla. Da parte sua l'Ente di coordinamento nazionale per la riduzione dei disastri ha confermato che sul territorio nazionale viene effettuato un monitoraggio per stabilire se ci sono feriti o se si segnalano danni alle infrastrutture. Attraverso le reti sociali, residenti hanno segnalato che la scossa sismica è stata avvertita chiaramente a Fraijanes, San José Pinula, Ciudad San Cristóbal, Mixco, Villa Nueva, Antigua, Retalhuleu, Chimaltenango, Totonicapán, Sololá e Santa Rosa.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA