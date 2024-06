Fonti argentine, Milei dovrebbe partecipare al G7 in Puglia

Non c'è ancora una conferma ufficiale ma, secondo quanto affermano fonti della presidenza argentina, Javier Milei mercoledì dovrebbe venire in Italia per partecipare al G7 in Puglia.

La scorsa settimana fonti diplomatiche e dei media avevano anticipato che il presidente argentino avesse rinunciato al viaggio in Europa per "questioni di politica interna". Ma oggi indiscrezioni sulla partecipazione sono state fatte circolare in via ufficiosa da fonti vicine al capo dello Stato, precisando che Milei viaggerà con una delegazione ridotta alla sola Sottosegretaria alla Presidenza, alla sorella Karina, e ad alcune persone del suo stretto entourage.

Fonti del governo hanno inoltre confermato all'ANSA che la ministra degli Esteri, Diana Mondino, non accompagnerà il presidente in Italia. Mondino sarà presente invece alla conferenza sulla pace in Ucraina prevista il 15 e 16 giugno in Svizzera.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA