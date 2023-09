Tifone Haikui arriva a Taiwan, 2.800 evacuati

Il potente tifone Haikui ha toccato terra oggi a Taiwan, in leggero anticipo rispetto al previsto, nella parte sud-orientale dell'isola.

Nelle ultime ore circa 2.800 persone sono state evacuate da alcune zone della montagnosa regione sud-orientale di Taitung.

Si tratta del primo tifone a lambire l'isola in quattro anni.

L'impatto a terra era previsto, secondo l'ufficio meteorologico di Taiwan, per le ore 17:00 locali (le 11:00 italiane), ma è avvenuto circa 30 minuti prima. Tuttavia, già pioveva intensamente e il mare era agitato sulla parte est dell'isola, che sarà interessata dal passaggio di Kaikui nella parte sud in direzione est-ovest, con venti di 150 chilometri orari e punte di 190.

Circa 200 voli interni sono stati annullati e molte attività chiuse nella parte orientale dell'isola, dove la popolazione non evacuata è stata invitata a restare a casa in un messaggio del presidente, Tsai Ing-wen.



