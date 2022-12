Michel, ho chiesto a presidente Xi di premere sulla Russia

(ANSA) - PECHINO, 01 DIC - "Ho chiesto al presidente Xi Jinping di far leva sulla sua influenza per porre fine alla guerra della Russia all'Ucraina e far rispettare la Carta delle Nazioni Unite". Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, nella conferenza stampa virtuale a Pechino dopo gli incontri avuti con Xi e altri leader cinesi. "Abbiamo concordato che la minaccia nucleare è inaccettabile", ha aggiunto Michel. (ANSA).