Iran firma accordo con Gazprom per 6,5 mln dollari

(ANSA) -- TEHERAN, 31 OTT - L'Iran ha firmato un accordo sul petrolio e sul gas con la russa Gazprom, per un valore di 6,5 milioni di dollari, per lo scambio di 10 milioni di tonnellate di petrolio all'anno, ha dichiarato il vice ministro degli Esteri Mehdi Safari, aggiungendo che entro un mese i due Paesi sigleranno altri accordi per un valore di 40 miliardi di dollari sulla base di precedenti protocolli d'intesa. "Presto concluderemo accordi con la Russia per acquistare gas da quel Paese e poi esportare il nostro gas nei Paesi vicini", ha detto Safari. (ANSA).