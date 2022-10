India autorizza senape ogm, primo seme transgenico del paese

(ANSA) - NEW DELHI, 27 OTT - Semaforo verde in India per la senape geneticamente modificata: l'autorizzazione è arrivata ieri dal Genetic Engineering Appraisal Committee, l'ente regolatore indiano per le biotecnologie.

La senape transgenica sarà la prima coltivazione ogm del Paese ed è stata approvata a 15 anni da quando il suo inventore, Deepak Pental, bioscienziato del Centre for genetic manipulation of crop plants dell'università di Delhi, l'ha ibridata nei laboratori dell'istituzione e coltivata in campi sperimentali, nell'ambito di un progetto finanziato dal governo.

La decisione favorevole è stata duramente contestata dalla "Coalizione per l'India ogm-free", il gruppo di organizzazioni che si era già batturo in passato per vietare le melanzane ogm, ha definito la decisione "sconvolgente", e ha affermato che "l'approvazione manca di evidenza scientifica e di responsabilità etica". La Coalizione ha anche chiesto che vengano controllati gli effetti delle prossime coltivazioni ogm su larga scala sulle api impollinatrici. Soddisfatti, al contrario, i sostenitori del nuovo seme, secondo i quali questo tipo di senape sarà molto più resistente di quella non transgenica.

L'India è uno dei più forti consumatori al mondo di olio di semi di senape, utilizzato per cucinare, e ne importa ogni anno ingenti quantitativi, per una spesa pari a milioni di dollari.

(ANSA).