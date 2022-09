Giappone: due morti per il tifone Talas a sud-ovest di Tokyo

(ANSA) - TOKYO, 25 SET - Due morti e diversi feriti è il bilancio del tifone Talas, il 15mo della stagione, che si è abbattuto nel sud del Giappone ad appena una settimana di distanza da una analoga tempesta. E' stata la prefettura di Shizuoka, a sud ovest di Tokyo, ad essere maggiormente colpita nel corso del weekend, con precipitazioni record e ampi smottamenti sul territorio, fino a causare crateri in alcune arterie stradali. L'Agenzia meteorologica nazionale (Jma) ha misurato 40 centimetri di pioggia in 24 ore nella città di Shizuoka, prima di ridimensionare il tifone a ciclone tropicale nel suo tragitto lungo la costa del Pacifico. La caduta dei tralicci della corrente ha causato l'interruzione delle forniture di elettricità per almeno 120.000 abitazioni nella giornata di sabato, e fino a 55mila case sono rimaste senza servizi idrici. Il collegamento dei treni superveloci Shinkansen tra Tokyo e Osaka è stato sospeso nella notte di venerdì. Il periodo che anticipa l'autunno in Giappone è generalmente caratterizzato dal passaggio di frequenti perturbazioni estreme.

La scorsa settimana il tifone Nanmadol, nella regione occidentale del Kyushu, aveva causato 4 morti e il ferimento di quasi 150 persone. (ANSA).