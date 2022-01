Ucraina: Cina a Usa, preoccupazioni Russia da considerare

(ANSA) - PECHINO, 27 GEN - La Cina ritiene che "per risolvere" la questione della crisi Ucraina sia necessario "tornare ancora al punto originale del Nuovo accordo di Minsk", mentre "tutte le parti dovrebbero abbandonare completamente la mentalità della Guerra Fredda e formare un meccanismo di sicurezza europeo equilibrato, efficace e sostenibile attraverso negoziati". Il ministro degli Esteri Wang Yi ha affermato, in un colloquio telefonico con il segretario di Stato Usa Antony Blinken, di considerare "le ragionevoli preoccupazioni della Russia in materia di sicurezza" che "dovrebbero essere prese sul serio e risolte". (ANSA).