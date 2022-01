Cina, Xi'an allenta il lockdown con azzeramento dei contagi

(ANSA) - PECHINO, 19 GEN - Xi'an, capoluogo dello Shaanxi, ha ripreso parzialmente i trasporti pubblici, rompendo il lockdown totale, come quello di Wuhan a inizio 2020, dopo che ieri, per la prima volta dal 9 dicembre, la città non ha registrato casi di trasmissione domestica di Covid-19.

Le autorità hanno annunciato la ripresa dei servizi nelle aree "a basso rischio", mentre anche i treni verso destinazioni come Pechino, Shanghai e Guangzhou hanno "praticamente ripreso le operazioni", ha riferito il network statale Cctv.

Oltre 13 milioni di persone sono state confinate in casa per settimane a causa del peggior focolaio di Covid in Cina degli ultimi mesi. (ANSA).