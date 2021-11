Covid: record di vittime in Corea del Sud, previste nuove misure

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - Le vittime di Covid in Corea del Sud e i pazienti in condizioni critiche hanno raggiunto livelli record nelle ultime 24 ore e il governo di Seul ha avvertito che il prossimo lunedì saranno annunciate nuove misure. Lo riporta l'agenzia di stampa locale Yonhap.

Sono 4.068 i nuovi casi di Covid, quasi tutti (4.045) locali, per un totale di 436.968, secondo l'Agenzia coreana per il controllo e la prevenzione delle malattie (Kdca). Il numero è aumentato di 167 rispetto ai 3.901 di ieri, ma è diminuito rispetto ai 4.115 di mercoledì, il numero più alto dall'inizio della pandemia. I pazienti ricoverati in condizioni gravi sono 634, mai così tanti da gennaio 2020. Record anche per il numero di vittime, 52, per un totale di 3.492. (ANSA).