India: schiuma tossica in un fiume sacro vicino a New Delhi

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Uno strato di schiuma tossica ha ricoperto parti di un fiume sacro vicino a New Delhi, mentre i fedeli induisti si bagnavano nelle sue acque per celebrare una festività religiosa. Lo riporta la Cnn.

La schiuma bianca, un mix di acque reflue e rifiuti industriali, si è formata nell'ultima settimana in diversi punti del fiume Yamuna, un affluente del sacro Gange, che scorre a circa 1.376 chilometri a sud dell'Himalaya attraversando vari stati. Secondo gli esperti la schiuma contiene alti livelli di ammoniaca e fosfati che possono causare problemi respiratori e cutanei. Il suo arrivo ha coinciso con Chhath Puja, un festival dedicato al dio del sole Suryha.

"L'acqua è estremamente sporca, ma non abbiamo molte opzioni", ha detto uno dei fedeli, Gunjan Devi. "Fare il bagno in un fiume è un rituale, quindi siamo venuti qui per fare il bagno".

Secondo il Press Trust of India, il governo indiano ha schierato 15 barche per rimuovere la schiuma, ma gli esperti temono che abbia già causato danni significativi. (ANSA).