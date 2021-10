Taiwan: fiamme in un edificio di 13 piani, almeno 46 morti

(ANSA) - TAIPEI, 14 OTT - Almeno 46 persone sono morte e altre 41 sono rimaste ferite in un incendio divampato durante la notte in un edificio di 13 piani nel sud di Taiwan. Lo riferiscono i Vigili del Fuoco. Stando alle prime informazioni, l'edificio ha preso fuoco intorno alle 3 del mattino, (ora locale) nel quartiere di Kaohsiung e sul posto sono intervenuti 159 vigili del fuoco che hanno spento le fiamme dopo quasi 4 ore. In base alle prime indagini, l'incendio è divampato al piano terra e si è rapidamente propagato verso gli altri piani.

Ignote le cause. (ANSA).