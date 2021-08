Covid: proteste in Thailandia, lacrimogeni contro la folla

(ANSA) - BANGKOK, 07 AGO - La polizia thailandese ha sparato gas lacrimogeni e proiettili di gomma contro centinaia di manifestanti a Bangkok che erano scesi in piazza per protestare contro il governo per la gestione della pandemia di coronavirus.

Erano circa 500 le persone che hanno sfidato a Bangkok le restrizioni anti-Covid, introdotte di recente per combattere una nuova ondata di casi in Thailandia, a fronte di 6.000 agenti schierati in assetto anti-sommossa. I manifestanti hanno chiesto le dimissioni del premier Prayut Chan-O-Cha e un cambio di rotta nella campagna di vaccinazione con la somministrazione di Pfizer e Moderna, invece del Sinovac cinese. (ANSA).