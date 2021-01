Taiwan denuncia, nuova incursione di aerei cinesi

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Taiwan ha denunciato una nuova incursione di aerei da guerra cinesi per il secondo giorno consecutivo e a poche ore da un avvertimento della nuova amministrazione Usa a Pechino. Lo riporta la Bbc. Secondo il ministero della Difesa di Taiwan l'operazione di ieri ha coinvolto 12 caccia, due aerei antisommergibili e un aereo da ricognizione. Sabato era stata segnalata la presenza di otto bombardieri cinesi in grado di trasportare armi nucleari, quattro jet da combattimento e un aereo antisommergibile. In entrambi i casi l'aviazione di Taiwan ha schierato i suoi sistemi missilistici di difesa. (ANSA).