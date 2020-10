Covid: Cina, test nello Xinjiang per 4,75 milioni di persone

(ANSA) - PECHINO, 26 OTT - La Cina ha segnalato il più alto numero di nuove infezioni asintomatiche da coronavirus in quasi sette mesi dopo la scoperta di casi legati a una fabbrica di abbigliamento nella regione di nordovest dello Xinjiang. Le autorità sanitarie ne hanno confermati 137, tutti resi già noti domenica, nell'ambito di una campagna per testare 4,75 milioni di persone nell'area di Kashgar, interessata da un'infezione asintomatica partita da una lavoratrice di abbigliamento di 17 anni, segnalata sabato. Non è chiaro come l'adolescente sia rimasta contagiata, anche se l'agenzia di stampa Xinhua ha riferito che tutti i nuovi casi sono collegati a un'altra fabbrica di abbigliamento dove lavorano i genitori della paziente zero che, tuttavia, non erano risultati positivi al virus. La vicenda dell'adolescente è stata scoperta durante i controlli settimanali di routine effettuati nello Xinjiang per quelli che la stessa Xinhua ha definito "gruppi chiave di persone", senza però fornire specificazioni a riguardo. (ANSA).