Coronavirus: India, 8.000 nuovi casi

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - L'India ha registrato 8.000 nuovi casi di coronavirus e 265 morti in un giorno. Lo riporta la Bbc.

Si tratta dell'aumento di contagi più alto in 24 ore per il continente dall'inizio della pandemia. Più di un terzo dei nuovi contagiati si trova nello Stato di Maharashtra, uno dei più ricchi. Finora l'India ha registrato 173.763 casi di Covid-19 e 4.980 vittime.