Messico, 'Il Golfo non cambierà nome'

Il ministro dell'Economia del Messico, Marcelo Ebrard, ha negato che le affermazioni di Donald Trump sulla modifica del nome del Golfo del Messico possano diventare una realtà, ed ha aggiunto che "tra 30 anni si chiamerà ancora come oggi".

"Ciò che dobbiamo fare è proteggere le relazioni" tra i due Paesi, ha detto Ebrard in una conferenza stampa a Guadalajara.

Il trattato tra Messico, Stati Uniti e Canada (Usmca) è "di grande successo", è "un risultato della prima amministrazione di Trump" e ci sono elementi per dimostrarlo, ha sottolineato.

"Oggi direi che, se potessimo vederci tra 30 anni, il Golfo del Messico si chiamerebbe ancora così, ma non entreremo in questo dibattito", ha precisato.

Secondo il ministro, con l'arrivo del prossimo presidente degli Stati Uniti non ci saranno sorprese, perché il governo messicano ha preparato da mesi una strategia per affrontare i possibili scenari. "Useremo sangue freddo, intelligenza e saggezza messicana", ha detto, sottolineando che per ora le dichiarazioni di Trump provocano perplessità, ma una volta che diventerà presidente, il 20 gennaio, ci saranno più certezze su ciò che realmente succederà.

Ieri il presidente eletto ha affermato la sua intenzione di cambiare il nome al golfo del Messico: "Lo chiameremo golfo d'America, che bel nome!", ha detto in un intervento a Mar-a-Lago.



