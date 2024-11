Bolsonaro, 'la parola golpe non è mai stata nel mio dizionario'

"Colpo di stato? Zero. La parola golpe non è mai stata nel mio dizionario". Lo ha detto l'ex presidente di destra brasiliano Jair Bolsonaro, secondo quanto riporta Cnn Brasile. "E' da quando mi sono insediato nel 2019, che vengo accusato di voler fare un colpo di Stato", ha detto Bolsonaro ai media nella tarda serata, sbarcando all'aeroporto di Brasilia.

Dalla settimana scorsa, l'ex capo di Stato conservatore risulta ufficialmente indagato per aver tramato per il presunto tentato golpe dell'8 gennaio 2023 e per un piano per uccidere il presidente Luiz Inacio Lula da Silva, il suo vice Geraldo Alckmin, e giudice della Corte suprema Alexandre de Moraes.





