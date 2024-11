Xi da Lula per rafforzare la partnership economica

L'incontro tra i leader cinese Xi Jinping e brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, in programma il giorno dopo il vertice dei capi di Stato e di governo del G20 di Rio de Janeiro, punta a rafforzare le relazioni politiche ed economiche tra i due Paesi, a poche settimane dall'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca.

Pechino ha tutto l'interesse affinché Brasilia - già partner nel Brics - entri a far parte della Via della Seta, e anche se non ci sono anticipazioni in questa direzione, da qualche tempo nei corridoi di Itamaraty (la Farnesina brasiliana) si parla della necessità di "ottimizzare le sinergie" tra i due Paesi.

D'altra parte, l'arrivo del tycoon repubblicano alla guida degli Usa, allontana il progressista Lula, anche se in una conferenza stampa l'ambasciatore Eduardo Paes Saboia, capo del dipartimento Asia-Pacifico ha evidenziato che "il desiderio del Brasile di mantenere eccellenti relazioni con gli Stati Uniti è forte tanto quanto quello di mantenerle con la Cina, perché il Brasile è un Paese che parla con tutto il mondo, difende il dialogo, e lo sviluppo".

Saboia ha d'altra parte evidenziato che la bilaterale a Palazzo Alvorada sarà "l'evento più importante del cinquantesimo anniversario" delle relazioni Brasile-Cina e l'occasione per Lula e Xi di portare la partnership ad un livello superiore e "di rafforzare il coordinamento su temi regionali e multilaterali".



