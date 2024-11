A Panama danni per 100 milioni a causa delle piogge

A Panama, nei primi giorni di novembre, le piogge intense hanno scatenato una serie di disastri che hanno colpito più di 5.000 persone. Frane, crolli di ponti e inondazioni hanno causato almeno otto morti e gravi danni materiali in diverse province.

La ministra dell'Interno, Dinoska Montalvo, ha riferito che tra le zone più colpite si trovano Bocas del Toro e Chiriquí, dove centinaia di famiglie versano in condizioni di estrema povertà in aree di difficile accesso. Le squadre di sicurezza hanno risposto a 393 emergenze, effettuando evacuazioni, soccorsi e lavori di bonifica delle frane. A Bocas del Toro, la geografia montuosa e l'isolamento delle comunità hanno aumentato la gravità degli impatti.

A Chiriquí le piogge hanno danneggiato gravemente gli agricoltori, che hanno subito perdite di raccolto.

L'entità dei danni richiede ingenti investimenti per le riparazioni e la ricostruzione. José Luis Andrade, ministro dei Lavori pubblici, stima che saranno necessari tra gli 80 ei 100 milioni di dollari per far fronte ai danni alle infrastrutture stradali e alle abitazioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA