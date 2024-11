Delude l'attività economica cilena, crescita zero a settembre

L'attività economica cilena ha registrato un risultato deludente a settembre, con una crescita zero rispetto allo stesso mese dello scorso anno, secondo il rapporto mensile della Banca centrale del Paese sudamericano.

Il ministro delle Finanze Mario Marcel ha definito il dato "molto deludente" e ha affermato che "la crescita del 2,6% attesa per il 2024 non sarà raggiunta".

Il magro risultato contrasta anche con le aspettative del mercato che prevedevano una crescita mensile tra l'1% e l'1,2%, ripetendo la performance di agosto, quando l'attività era stata comunque al di sotto delle aspettative.

Il calo è stato influenzato principalmente dall'estrazione mineraria e dall'industria.



