Noboa ufficializza la candidatura alle presidenziali in Ecuador

Il presidente dell'Ecuador Daniel Noboa ha ufficializzato la sua candidatura per la rielezione a capo dello Stato nelle elezioni in programma il prossimo febbraio. Noboa punta a ottenere l'elezione per il mandato 2025-2029 dopo essersi imposto nelle precedenti elezioni straordinarie indette nel 2023 a seguito dell'uscita di scena anticipata dell'ex presidente Guillermo Lasso (2021-2023).

Più giovane politico ad aver coperto la carica di presidente, Noboa si presenterà alle prossime elezioni - in ticket con l'imprenditrice María José Pinto - come candidato del partito Azione nazionale democratica (And) che alle precedenti consultazioni componeva una coalizione a sostegno del politico di centrodestra.

A causa dell'onda di incendi che ha travolto la capitale ecuadoriana Quito, il partito ha deciso di cancellare l'evento pubblico previsto per ufficializzare la candidatura. In una dichiarazione diffusa sui social network Noboa ha riaffermato il suo impegno nei confronti del Paese. "Stiamo vivendo giorni difficili nella nostra nazione per la violenza dei gruppi di narco-terroristi intenzionati a seminare la paura e minacciare il nostro stile di vita democratico, oltre che a causa dei cambiamenti climatici", ha affermato il presidente che affronta anche una grave crisi energetica per cui è stato necessario disporre blackout elettrici programmati fino a undici ore al giorno.

Secondo la stampa locale con ogni probabilità la sfida per il 2025 sarà la stessa delle precedenti elezioni del 2023 tra Noboa e la candidata di centro sinistra Luisa González. Nella tornata elettorale sarà anche rinnovata l'Assemblea Nazionale (Parlamento) e saranno eletti cinque rappresentanti nel Parlamento andino.



